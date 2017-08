Despartirea lui Cosmin Contra de Dinamo pare sa fie inevitabila, dupa ce Ionut Negoita i-a spus ca nu mai aduce niciun jucator!

Tehnicianul a avut o discutie aprinsa cu patronul Ionut Negoita, omul de afaceri aducandu-i la cunosctinta informat ca nu mai este dispus sa investeasca nici un euro la echipa, in afara cheltuielilor curente, informeaza digisport.ro, iar Contra a amenintat ca pleaca de la echipa!



Contra nu va pleca imediat de la Dinamo, pentru a nu-i afecta pe jucatori, de care este foarte legat. Cel mai probabil, despartirea se va produce dupa Derby de Romania. Partida cu FCSB e programata in etapa a 12-a, pe 24 septembrie. Contra are o clauza de reziliere unilaterala a contractului de 60.000 de euro, dar, cel mai probabil, despartirea se va produce amiabil.

In acest moment, exista doua variante pentru banca alb-rosiilor: Vasile Miriuta si Claudiu Niculescu. Favorit pentru a o prelua gruparea alb-rosie ar fi Vasile Miriuta, actualmente la Concordia Chiajna. in varsta de 48 de ani, tehnicianul ilfovenilor este un fan declarat al lui Dinamo si a fost de mai multe ori pe lista „cainilor”. Niciodata, insa, discutiile nu s-au concretizat. In ceea ce-l priveste pe „Clau-gol”, antrenor la Voluntari, fostul atacant din „Groapa” se bucura de o mai mare sustinere din partea fanilor, dat atat.