Consiliul Judetean Dâmbovita a emis in cursul zilei de marți un comunicat in privinta proiectului de construire a unei noi arene in orasul Târgoviste. Din comunicatul emis reiese ca cei din cadrul Companiei Nationale de Investitii au dat verdict favorabil constructiei unei arene ce ar urma sa aiba o capacitate de 15.000 de locuri. Costurile stadionului vor urca la aproximativ 30 de milioane de euro.



Comunicatul emis de Consiliul Judetean Dâmbovita:

”in prezent, investitia aflata in faza de studiu de prefezabilitate a primit avizul favorabil din partea Companiei Nationale de Investitii SA (CNI), urmare a sedintei Consiliului Tehnico – Economic (CTE) din data de 28 iulie 2017 si, totodata, a fost analizata in sedinta pregatitoare a CTE din cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene din data de 25.08.2017.

in perioada urmatoare, investitia urmeaza a fi actualizata si intr-o sedinta interministeriala, cu participarea Ministerului Finantelor Publice, sub coordonarea CNI SA, iar dupa avizarea interministeriala, CNI va initia procedurile de achizitie a realizarii studiului de fezabilitate.

Valoarea estimata a obiectivului de investitii este de 133.693.874 lei (29,3 milioane Euro). El are o capacitate de 15.000 locuri si este dotat cu stadion pentru fotbal, pista de atletism, existând si posibilitatea organizarii de jocuri de rugby.

Biroul Comunicare, Relatii Externe al Consiliului Judetean Dâmbovita”, se arata in comunicat.

In acest moment, in România se construiesc stadioane la Craiova, Targu Jiu si Arad, primele doua fiind aproape gata. Pentru Campionatul European din 2020, CNI va demara construirea unor stadioane noi in locul celor deja existente in Ghencea, „Stefan cel Mare”, Giulesti si Arcul de Triumf. Acestea vor fi omologate in categoria IV, cea mai inalta clasificare, conform normelor UEFA, si vor urma sa serveasca ca terenuri de antrenament pentru nationalele care isi vor disputa partidele pe Arena Nationala.