Chelsea l-a transferat pe fratele lui Eden Hazard!

Chelsea a facut un transfer-surpriza si l-a adus pe Kylian Hazard, fratele mai mic al cunoscutului Eden Hazard.

In varsta de 22 de ani, Kylian a fost luat de londonezi din Ungaria, de la Ujpest, acolo unde a bifat 42 de partide si a inscris 4 goluri, in toate competitiile.

Noul mijlocas al lui Chelsea si-a inceput cariera in Belgia si a jucat pentru White Star Bruxelles si Zulte Waregem, pana sa semneze cu Ujpest, in urma cu doi ani.

Kylian Hazard has today signed for #Chelsea from Hungarian side Ujpest, and will join #Chelsea development squad. #CFC pic.twitter.com/UZE0frMARK

— The Blues (@TheBlues___) August 29, 2017