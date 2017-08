Brandul Rapid a fost evaluat la nici jumatate de milion de euro! Reactia lui Daniel Pancu

UPDATE / Prima reactie vine din partea Academiei Rapid, prin vocea unuia dintre simbolurile Giulestiului care s-au alaturat proiectului, Daniel Pancu.

„Suma mi se pare mica. Chiar foarte mica pentru ceea ce inseamna Rapid Bucuresti. Ganditi-va ca societatea care va castiga licitatia preia un asemenea brand fara datorii, fara nicio problema financiara. Insa la vremurile pe care le traim in Romania, in general, si in fotbal, mai ales, cred ca este un pret corect. Jumatate de milion de euro nu este enorm, dar nici nu e putin„, a afirmat directorul tehnic al Academiei Rapid, Daniel Pancu, la Digi Sport.

Valoarea a ceea ce reprezinta brandul alb-visiniu, numele echipei, culorile, cele 5 sigle si palmaresul, cu 23 de trofee, a fost stabilita la doar 406 000 de euro.

Acesta va fi pretul de pornire stabilit pentru licitatia in urma careia va fi preluat intregul patrimoniu al clubului care a activat din 1923 pana in 2016.

„Aceasta este suma, nu stiu daca este mare sau mica. E clar, insa, ca valoarea sentimentala a brandului Rapid este mult, mult mai mare. Asa cum am zis initial, sper ca, pana la finalul lunii septembrie, cel mult inceputul lunii octombrie, sa reusim sa organizam licitatia„, a declarat lichidatorul Mihai Florea pentru Digi Sport.

Ca o comparatie, anul trecut, Ministerul Apararii a evaluat brandul echipei de fotbal Steaua la 57,3 milioane de euro. O valoare apreciata de multi drept prea mare, inclusiv de reprezentantii FCSB, care nu s-au aratat deloc interesati de sigle si alte elemente care compun acest brand.

Ramane de vazut care va fi data la care va fi fixata licitatia pentru preluarea brandului Rapid si daca la ea se vor inscrie entitatile care si-au anuntat interesul pentru preluarea marcii, printre care se numara Primaria Sectorului 1, care a pus umarul la infiintarea echipei Academia Rapid, sau conducatorii de la FC Voluntari, care nu o data si-au manifestat interesul pentru o fuziune prin care sa readuca istorica echipa giulesteana pe prima scena a fotbalului romanesc.

Cele 23 de trofee din palmaresul Rapidului:

3 titluri de campioana a Romaniei (1967, 1999, 2003)

13 Cupe ale Romaniei (1935, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1972, 1975, 1998, 2002, 2006, 2007)

4 Supercupe ale Romaniei (1999, 2002, 2003, 2007)

O Cupa a Ligii (1994)

Doua Cupe Balcanice (1965, 1966)

Cele 5 sigle din patrimoniul Rapidului: