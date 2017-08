Ionut Mistode, pilot, organizator Romanian Superbike si expert tehnic Moto GP, a revenit in studioul Sport Total FM, in cadrul sectiei Moto a emisiunii „Fluier final” moderata de catre Narcis Drejan si Adrian Rus, pentru a vorbi despre proiectele sale de viitor, dar si despre cum imbina functiile mentionate anterior in viata de zi cu zi.

„Foarte mari schimbari nu am de gand sa aduc competitiei, dar trebuie sa fac ceva pentru a atrage mai multi sponsori”, a declarat Ionut Mistode.

ASCULTA INTEGRAL