Karolina Pliskova (Cehia, 1 WTA) este de parere ca Simona Halep va reusi, in primul tur la US Open, prima victorie in fata rusoaicei Maria Sharapova, mizand pe avantajul perioadei lungi de inactivitate a fostului lider mondial.



Pliskova are doar cinci puncte avans fata de Simona Halep, suficient pentru a ramane lider WTA, dar rivalitatea din clasament nu o impiedica pe cehoaica sa vorbeasca frumos despre Simona, cu care, de altfel, e si buna prietena.

Intrebata, intr-o conferinta de presa, despre duelul-soc din primul tur de la US Open, dintre Halep si Sharapova, cehoaica a ales repede o castigatoare: „Maria e o profesionista desavarsita. E un lucru benefic pentru turneu ca se va intalni cu Simona. Cred ca va fi un meci foarte bun si cu siguranta il voi urmari. Nu sunt atat de buna la pariuri. Chiar daca ‘mi-am pierdut casa’ la Paris, raman si de aceasta data cu Simona. Ea a jucat mai multe meciuri in acest an si are mai multa consistenta„.

Pliskova va debuta la ultimul turneu de Grand Slam al anului impotriva polonezei Magda Linette, locul 72 WTA.

Referirea la „casa pierduta” are legatură cu o declaratie pe care Pliskova a facut-o inaintea finalei de la Roland Garros din acest an. Cehoaica sustinea atunci ca „pariez tot ce am pe Simona„, un pronostic contrazis, insa, de Jelena Ostapenko, invingatoare in trei seturi.

Simona Halep si Maria Sharapova s-au intalnit de sase ori pana acum, toate meciurile fiind castigate de jucatoarea din Rusia. Romanca a reusit sa-i ia doar trei seturi adversarei sale, din 15 disputate.