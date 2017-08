Simona Halep se pregateste pentru duelul cu Sharapova de la US Open!

Simona Halep va intra in forta in primul tur al turneului de la US Open cu meciul impotriva rusoaicei Maria Sharapova. Partida se va juca in noaptea de luni spre marti, nu mai devreme de ora 2:00, ora Romaniei.

Romancei nu i-a venit sa creada faptul ca sortii au decis ca primul tur sa il dispute impotriva sportivei pe care nu a reusit sa o invinga niciodata, desi s-au intalnit de sase ori pana in prezent.

„Eram pe teren, la antrenament. Bineinteles ca m-am gandit un pic la ceva de genul: Cum e posibil? Doar e prima runda la un Grand Slam. Dar a fost Ok, nicio emotie, mi-am facut antrenamentul normal in continuare”, a explicat Halep, potrivit gsp.ro.

Sportiva noastra se afla la doar cinci puncte de liderul mondial Karolina Pliskova si o poate surclasa daca va reusi sa treaca de Sharapova si sa castige primul Grand Slam din cariera.