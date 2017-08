Simona Halep o va intalni pe Maria Sharapova in cadrul primului tur al turneului US Open, in noaptea de luni spre marti, nu mai devreme de ora 2:00, ora Romaniei.

Samil Tarpisev, presedintele Federatiei Ruse de Tenis, a declarat inaintea acestui duel ca Simona Halep este favorita, dar romanca ar trebui sa se teama de adversara din Rusia, pentru ca aceasta sta foarte bine din punct de vedere psihic in momentul de fata.

„Meciul din turul I dintre Masa si Halep va fi foarte interesant. Desi toata lumea se asteapta sa castige romanca, Sarapova poate sa o intreaca. Halep ar trebui sa fie speriata de Sarapova, atat timp cat ea (n.r. – rusoaica) are substratul psihologic de partea ei. Nu cred ca Sarapova o sa castige turneul, dar daca trece de Halep atunci va avea un culoar favorabil”, a declarat Tapisev, potrivit Dolce Sport.