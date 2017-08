Atacantul FCSB-ului, Denis Alibec, l-a impresionat pe selectionerul german la meciul retur cu Sporting, insa nu suficient pentru a-l chema la nationala Romaniei. „Septarul” ramane in afara lotului nationalei, a anuntat Christoph Daum, asta pentru partidele cu Armenia si Muntenegru. Selectionerul spune ca „varful” are nevoie de continuitate la nivel inalt pentru a reveni in lot.



„Il stiu bine pe Alibec, am lucrat de cateva ori cu el. Are un caracter bun, daca va reusi sa aiba continuitate va fi chemat la nationala. L-am urmarit in toate meciurile, am studiat toate datele si am decis sa nu il chemam de aceasta data. Asta nu inseamna ca are usa inchisa la nationala. A facut un inceput de meci fantastic cu Sporting, dar trebuie sa aiba continuitate, sa joace tot timpul asta„, a spus Daum.

Duminica, 27 august, echipa nationala a avut programat un antrenament cu public la Centrul National de Fotbal Mogosoaia. La aceasta prima sedinta de pregatire inaintea meciurilor cu Armenia (1 septembrie, ora 21:45, Arena Nationala) si cu Muntenegru (4 septembrie, ora 21:45, Podgorica) din preliminariile CM 2018, au participat doar o parte dintre tricolorii convocati, ceilalti urmand a se alatura lotului pana luni la pranz.