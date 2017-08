Razvan Marin, jucatorul formatiei belgiene Standard Liege, a vorbit in cadrul conferintei de presa premergatoare partidei dintre Romania si Armenia din preliminariile Campionatului European din 2018.

Tanarul fotbalist s-a declarat increzator in viitorul sau la echipa de club, desi acesta nu si-a castigat inca locul de titular. In ultimul meci din campionatul belgian, dintre Club Brugge si Standard Liege, Marin a fost rezerva, dar nu s-a apelat la serviciile sale pe tot parcursul partidei.

„Sunt incarcat pozitiv. Chiar daca nu am jucat asa de mult in acest inceput de sezon, am venit aici sa ma pregatesc foarte bine si sa dau totul pentru echipa nationala.

Eu personal sunt destul de bine, ca sa zic asa. Am vorbit destul de mult cu antrenorul, am o relatie foarte buna cu dansul, acum vom vedea.

Depinde de fiecare antrenor in parte ce isi doreste in fiecare meci. Nu pot sa imi explic exact ce se intampla. Dar eu personal am incredere in mine si sunt sigur ca ma voi impune pana la urma.

Imi doresc foarte mult sa luam cele trei puncte, apoi vom merge in Muntenegru, unde speram sa ne intoarcem cu un rezultat pozitiv, ca sa mai pastram sanse de a ne califica de pe locul doi”, a declarat Razvan Marin, potrivit Dolce Sport.