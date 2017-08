Otelul are viitorul asigurat: fiul lui Apostol viseaza sa bata Barcelona

Iulian Apostol s-a retras, dar pasiunea pentru fotbal i-a insuflat-o lui David, baiatul sau de 7 ani.

Campioana acum sase ani, Otelul a promovat din Liga a patra in a treia si are ambitii din ce in ce mai mari. Galatenii se gandesc la viitor si isi pregatesc pustii care se vor bate de la egal la egal peste cativa ani cu granzii FCSB sau Dinamo.

David, fiul lui Iulian Apostol, este unul dintre ei, iar directorul de imagine al divizionarei a treia este spera sa-si vada baiatul facand performanta. Mai ales ca vede in el calitati de fotbalist.

„Nu vreau sa fiu subiectiv, ma bucur ca ii place sportul. Loveste mingea cu ambele picioare, se antreneaza zilnic cate trei-patru ore, e cel mai bine ca sta toata ziua pe teren. E un atu ca nu mai e cu televizorul, cu telefoanele, ca ne-au innebunit, cu play-stationul… Ma bucur ca a renuntat la lucrurile astea. Nu mai stiu cum eram eu la 7-8 ani, dar el e preocupat de minge”, ne-a marturisit Iulian Apostol.

Pustiul de sapte ani al fostului campion al Romaniei e sigur ca-si va depasi parintele: „Tati a fost un mare fotbalist, dar acum nu mai poate sa joace ca l-au faultat multi la spate. imi place foarte mult sa dau goluri. Sigur o sa dau mai multe goluri decat tata si cred ca o sa ajung mai bun ca tati” .Fiul lui Apostol are ganduri mari la echipa galateana: „Vreau sa joc la Otelul apoi sa batem o echipa mare. Eu tin si cu Barcelona, de acolo imi place de Messi pentru ca e bun”.

Promite cupele europene la Galati

Cu titlul de campion in palmares, meciuri in Liga Campionilor si la nationala Romaniei, Apostol a acceptat sa o ia de la zero cu CS Otelul, dar gandul lui zboara tot la meciurile europene: „Avem datoria sa nu lasam Otelul Galati sa dispara atat de devreme. Istoria ne obliga ca in cel mai scurt timp sa readucem pe prima scena fotbalul de la Galati. Avem o responsabilitate mare, ne bucura ca suntem parte a acestui proiect, nu e usor sa iei totul de la zero, sa devii credibil. Suntem euforici, visam ca niste copii sa readucem fotbalul de prima liga aici si in zece ani sa vorbim din nou de cupele europene”.

Se bate cu Reghecampf in SUA

Daca n-a reusit ca jucator sa „prinda” un contract afara, Apostol s-a facut patron in strainatate. si-a deschis academie de fotbal tocmai peste Ocean: „Sunt implicat intr-un proiect in SUA, suntem doi romani si un cetatean american, avem echipe in doua state: UTAH si Wyoming, dar acolo lucrurile sunt total diferite” . Fost campion cu Unirea Urziceni, Iulian se lupta in America cu un alt fost campion al Romaniei: „Zona unde este Laurentiu Reghecampf, Nevada, e foarte deschisa fotbalului, sunt foarte multe academii, sute de scoli de fotbal si mergem des in turnee in toata zona aia” .