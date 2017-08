Monaco a umilit-o pe Marseille, in derby-ul etapei, in Franta! Nantes, cu Tatarusanu titular, a remizat cu Lyon. VIDEO

AS Monaco, campioana en-titre, a obtinut, duminica, cea mai categorica victorie din etapa a 4-a a primei ligi franceze, impunandu-se pe teren propriu, cu scorul de 6-1, in fata formatiei Olympique Marseille!



Gruparea din Principat a marcat prin Kamil Glik (2), Radamel Falcao (20) — penalty, (34), Adama Diakhaby (45), Djibril Sidibe (68), Fabinho (79) — penalty, golul de onoare al oaspetilor fiind reusit de Remy Cabella (74).

Marseille n-a mai primit 6 goluri intr-un singur meci de Ligue 1, din mai 1997, atunci cand Lyon se impunea cu un neverosimil 8-0.

AS Monaco este a doua echipa care a castigat toate cele patru meciuri disputate de la startul noului sezon, dupa Paris-Saint-Germain, care a dispus sambata, pe teren propriu, cu 3-0, de AS Saint-Etienne.

Intr-un alt meci al etapei, Nantes, cu Tatarusanu in poarta, a remizat, 0-0, acasa, cu Lyon, care ramane neinvinsa in actualul sezon. Nantes ramane cu o singura victorie in fata lui Lyon, in ultimele 20 de intalniri directe, dar echipa din orasul fratiolor Lumiere a ratat sansa de a urca pe podium.

Ligue 1, clasament:

1 PSG 12 puncte (14-2)

2 AS Monaco 12 (14-4)

3 St Etienne 9

4 Lyon 8 (9-4)

5 Bordeaux 8 (9-6)

6 Marseille 7 etc.