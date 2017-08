Jucator roman de tenis, suspendat 8 luni din toate competitiile pentru pariuri online!

Marius Frosa, locul 2010 ATP, a fost suspendat opt luni si amendat cu 1.000 de dolari, pentru ca a pariat pe meciuri de tenis. Din cele opt luni, patru sunt cu suspendare daca nu va mai incalca programul anticoruptie al ITF. Ancheta efectuata de Tennis Integrity Unit (TIU) a aratat ca jucatorul roman nu a pariat pe partidele pe care le-a disputat el, informeaza News.ro.



„O investigatie a TIU a aratat ca tenismenul avea trei conturi de pariuri online, prin care a pariat pe 12 partide de tenis, intre iulie 2014 si iunie 2015. Niciunul dintre pariuri nu a fost pus pe vreun meci jucat de el. Suspendarea intra in vigoare luni, 28 august, si inseamna ca el este exclus de la a concura sau asista la orice turneu sau eveniment organizat de forurile de tenis, pe durata sanctiunii„, a anuntat TIU, intr-un comunicat.

Frosa, 21 de ani, originar din Galati, nu a disputat niciun meci la nivel profesionist (ATP), avand doar o victorie in circuitul challenger.

Marius Frosa este al doilea roman sanctionat dupa o ancheta a TIU. La inceputul acestui an, Alexandru-Daniel Carpen a fost suspendat pe viata, dupa ce a recunoscut ca a trucat meciuri.

Tennis Integrity Unit (Corpul de Integritate din Tenis), un organism creat in 2008 de principalele institutii care guverneaza tenisul profesionist, a descoperit ca romanul de 30 de ani a facut o propunere de corupere unui alt jucator, al carui nume nu a fost mentionat, in octombrie 2013. Carpen a recunoscut acuzatia in 2015, iar ofiterul TIU care l-a audiat a decis suspendarea pe viata a jucatorului.