Simona Halep se va duela cu Maria Sharapova in primul tur al turneului US Open, in noaptea de luni spre marti, nu mai devreme de ora 2:00, ora Romaniei.

Ilie Nastase s-a declarat increzator in fortele Simonei Halep, care o va infrunta pe sportiva in fata careia nu a reusit sa castige niciodata, desi s-au intalnit de sase ori pana in prezent.

„Nu e un meci dificil. Sarapova nu a jucat de mult timp si nu mai are increderea pe care a avut-o pana acum.

Nu stiu cum i s-a acordat acest wild-card. Si tocmai sa joace in primul tur cu Simona… Dar nu cred ca o sa aiba probleme Simona, oricum”, a declarat Ilie Nastase pentru Dolce Sport.