Hagi intareste campioana cu un fundas olandez adus din liga a II-a!

Hagi face revolutie la Viitorul in ultima saptamana de transferuri. „Regele” renunta la Marius Constantin, Dumitras si Herea, adusi in aceasta vara, si va continua sa promoveze tineri jucatori. Campioana en-titre din Liga 1 l-a legitimat azi pe tanarul fundas olandez Bradley De Nooijer



„FC Viitorul a oficializat astazi transferul jucatorului olandez Bradley De Nooijer. In varsta de 19 ani (nascut la 7 noiembrie 1997), De Nooijer evolueaza ca fundas central sau fundas stanga. Dupa ce a efectuat vizita medicala in aceasta dimineata, Bradley De Nooijer a semnat un contract valabil pentru doua sezoane cu actuala campioana a Romaniei.

Bradley De Nooijer a jucat in ultimele doua sezoane pentru divizionara secunda olandeza FC Dordrecht. In sezonul precedent, de Nooijer a avut 37 de aparitii pentru FC Dordrecht, avand o medie de 88 minute / meci„, scrie site-ul campioanei.

Viitorul a reusit, in aceasta etapa, a 8-a, sa intrerupa seria negativa de 8 meciuri fara victorie in partida cu Concordia Chiajna, in deplasare, scor 2-1. Ovidiu Herea si Marius Constantin nu au facut parte din lotul pentru aceasta partida.

„Vom vedea daca vor fi schimbari. Trebuie sa ne despartim de jucatori frumos. Herea, Constantin si Dumitras nu au evoluat pentru ca au jucat cu Salzburg. Vom vedea ce va fi. Voi da credit celor tineri”, spunea Hagi dupa meci.