Marcel Iancu, presedintele echipei infiintate in aceasta vara, Universitatea Craiova, a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre echipa din subordine, ce va porni la drum din Liga a IV-a.

„Suporterii si-au dorit o echipa, au dorit ca echipa sa revina in campionat. A fost o problema grea cu afilierea, pentru ca presedintele AJF Dolj este un om echidistant si nu este numit politic. Nu exista posibilitatea sa nu fim inscrisi, chestiune care a deranjat foarte tare o parte din autoritatile locale.

CS U a continuat sa plateasca chirie pe terenuri, desi nu se antrena acolo, doar pentru a ne bloca noua activitatea. Sunt niste razboaie, dar ei nu stiu cu cine au de-a face.

Am facut un lot tanar cu care dorim sa incercam promovarea consecutiva si echipa sa poata sa revina in fotbalul din Liga I. Au salarii rezonabile pentru Liga a IV-a, echivalente cu cele de Liga a III-a”, a declarat Marcel Iancu, in cadrul emisiunii „Trafic Sport”.