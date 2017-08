Mihai Teja, fostul antrenor secund al lui Mircea Rednic la Mouscron si fost antrenor principal la Pandurii Targu Jiu pentru o scurta perioada, a revenit in studioul Sport Total FM, luni, de la ora 17:00, in cadrul emisiunii „Trafic Sport”, pentru a vorbi despre situatia fotbalului romanesc in general.

„Sper din tot sufletul, imi doresc sa reintru in circuit, pentru ca a trecut cam un an si jumatate. Sunt un antrenor tanar, nu mi-e frica. Am inceput in Liga I, alaturi de Mircea Rednic. Am avut niste mentori priceputi de la care am avut foarte multe de invatat si cred ca pot sa fac mult mai mult in fotbal.

Ar trebui sa fie convocati cei mai buni din cei mai buni, pentru ca lotul national inseamna o mandrie a tarii. Performantele echipei nationale inseamna foarte mult. Pe unde ma duc, lumea stie de Gheorghe Hagi ca reprezentant al Romaniei. Este importanta pregatirea de la club, tu ca antrenor al echipei nationale ai o misiune foarte grea in trei, patru zile. Cand sa faci o reconstructie, ca tot am auzit cuvantul asta… Trebuie sa iei cei mai buni jucatori si sa ii motivezi foarte bine. Trebuie sa urmarim mai atent instruirea jucatorilor talentati.

Parintii sunt unul din factorii negativi, pentru ca isi doresc prea mult pentru copilul lor sa ajunga sus pentru a face bani. Cam toti parintii viseaza AC Milan, Barcelona si de la 7-8 ani apar problemele. In timp, aceste lucruri degradeaza ascensiunea jucatorului.

La Liga a II-a exista probleme pentru ca nu exista niste garantii financiare. Fiecare isi ia jucaria si pleaca atunci cand nu se mai poate. Nu este nici fair-play pentru celelalte echipe care s-au inscris cu tine in competitie”, a declarat Mihai Teja.

