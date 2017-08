Ionut Popa a atras atentia tuturor in timpul meciului dintre ACS Poli si CFR Cluj prin modul in care s-a bucurat dupa golul de 4-0 al echipei sale. A fost sunat si felicitat de un mare actor al Romaniei, care i-a facut si o propunere: „A zis ca vrea sa ma duca la «Tanase»!„.



„Ma doare umarul si acum dupa acea tumba (DETALII AICI). Chiar m-a sunat marele actor, Alexandru Arsinel, care mi-a propus sa ma duca la Tanase (n.r – Teatrul de revista C-tin Tanase), ca am talent.

Ce sa mai zic, m-a deranjat lipsa de fair-play a adversarului, care, la 4-1, noi avand un jucator intins pe gazon, n-a dat mingea afara si ne-a dat al doilea gol.

Am mai avut in cariera o victorie la acest scor, tot pe acest stadion, dar antrenam pe UTA, in fata a 45 de mii de spectatoti.

Trebuie sa recunoastem ca am avut mult noroc, ai au ratat o ocazie mare de agalare, iar golurile noastre au fost marcate si cu sansa, dar este meritul nostru si nu cred ca victoria poate fi contestata. Am fost mai buni.”, a declarat Ionut Popa, in cadrul emisiunii „Liga de weekend”, la Sport Total FM.