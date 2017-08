ACS FC Dinamo, echipa condusa de Nicolae Badea, tocmai inscrisa in liga a IV-a in aceasta vara anunta planuri marete. In primul rand, ACS FC Dinamo, care va fi antrenata de Marin Dragnea si Ionel Augustin, spune ca este adevarata grupare ros-alba, care detine sigla si palmaresul!



„Sigla si palmaresul, incepand de la infiintare, ne apartin. Noi suntem Dinamo. Marca este protejata international, ca sa n-avem discutii cu contestatii si mai stiu eu ce pe plan intern. Sa fie clar: noi suntem FC Dinamo. Ei sunt alt club, alta echipa„, a spus Marius Bacria, administratorul societatii lui Nicolae Badea, pentru ProSport.

Se pare ca aceasta echipa incerca sa obtina finantare din bani publici, de la Primaria Sectorului 2, dupa modelul Academiei Rapid.

Dinamo devine astfel a treia echipa din Bucuresti cu probleme mari de identitate, dupa Steaua si Rapid.

Daca la FCSB echipa a continuat sa joace la un nivel inalt si dupa transformarea in FCSB, chiar daca o parte a suporterilor a migrat catre proiectul CSA Steaua, la Rapid lucrurile stau mult mai grav.

In primul rand, Rapidul a ajuns in faliment si in momentul de fata sunt doua care se doresc urmasele – amandoua in liga a IV-a.