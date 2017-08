Selectionerul Christoph Daum a fost intampinat cu un cadou la conferina de presa de luni, din partea unui jurnalist al Gazetei Sporturilor, Marius Margarit, dupa ce neamtul a afirmat despre publicatie, intr-un interviu acordat recent site-ului Realitatea, ca este buna doar la impachetat pestele. Daum nu a gustat gluma, s-a enervat si a refuzat cadoul.



Intrebat de jurnalistul de la Realitatea despre sondajul facut de gsp.ro cu intrebarea „Ar trebui sa isi dea demisia Daum?”, Daum a raspuns: „Eu respect presa, dar vreau sa stiti ca, pentru mine, acest ziar este bun doar pentru a pune pestele in el. Doar la asta este bun acest ziar.”

Prezent la conderinta de presa organizata luni, jurnalistul Gazetei a luat microfonul si i-a adresat selectionerului cateva cuvinte: „Domnule Daum, ati facut o conexiune intre peste si ziarul Gazeta Sporturilor. Vrem sa va oferim un cadou, nu e periculos„.

„E o comedie sau o conferinta de presa? Vreti sa incepeti o comedie sau vreti sa vorbim despre fotbal? Gazeta vrea sa creeze minciuni sau povesti amuzante? Noi vorbim despre sport, despre fotbal, dar tu nu esti interesat, creezi numai povesti amuzante. Ce e in spate? Nu ar trebui sa vorbesc la general, consider ca Gazeta are jurnalisti buni, fantastici, dar cei ca tine fac numai povesti amuzante, nu esti interesat de fotbal. Te rog frumos sa opresti asta, nu are nimic de-a face cu fotbalul. Vrei doar sa creezi povesti amuzante„, a spus Daum.

„Va uram mult noroc ca pescar!”

„Trebuie sa te duci la comedie, nu la sport!”

„A fost doar un cadou.”

„Nu, e comedie, nu esti interesat de fotbal.”

„A fost comedie cand ati vorbit de Gazeta Sporturilor si de peste in acelasi timp.”

Daum nu a primit „cadoul”, un angajat al FRF a luat undita ramasa pe masa la care statea antrenorul german. in final, Daum a precizat ca s-a referit numai la ce a scris jurnalistul respectiv cand a vorbit de „peste”.

Antrenorul le-a cerut scuze celorlalti ziaristi ai Gazetei Sporturilor pentru afirmatia sa: „Comentariul cu pestele a fost doar pentru el, fata de ceilalti imi cer scuze! Celoralti le cer scuze. Nu a fost vorba de ziar ci doar despre aceasta persoana, care, ca si dumneata, vrea sa faca misto si nu e interesat de ceea ce trebuie„.