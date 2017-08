Cum arata noua arena a Craiovei, dupa montarea gazonului! FOTO

Noul stadion Ion Oblemenco este aproape gata, dupa ce joi seara a inceput montarea gazonului, lucrari finalizate in dimineata zilei de luni. In aceste conditii, mai sunt doar mici detalii de pus la punct inaintea inaugurarii arenei din Craiova.



Cel mai probabil, inaugurarea va avea loc spre finalul lunii octombrie. Arena din Craiova are 30 de mii de locuri si a costat 52 de milioane de euro. Ea va gazdui meciurile echipei CSU Craiova. De asemenea, si Adrian Mititelu, care detine echipa Universitatea Craiova 1947, inscrisa in liga a IV-a, spune ca va juca pe aceasta arena.

„Casa Stiintei, casa noastra, are covor nou. S-a lucrat zi si noapte incepand de joi, iar in aceasta dimineata gazonul a fost montat in totalitate.

In cursul zilei de maine (n.r – marti) va oferim in exclusivitate pe site-ul clubului un material despre proprietatile suprafetei unde Universitatea va sarbatori 70 de ani de la infiintare si, de ce nu, unde vom ridica un nou trofeu, dupa zeci de ani de suferinte„, se arata pe pagina de Facebook a clubului din Liga 1.