Argint si bronz la Mondialele de kaiac-canoe!

Delegatia tarii noastre la Mondialele de kaiac-canoe de la Rcice-Cehia si-a depasitt obiectivul propus de federatie, doua medalii si un loc 4-6. Delegatia tarii noastre la Mondialele de kaiac-canoe de la Rcice-Cehia si-a depasitt obiectivul propus de federatie, doua medalii si un loc 4-6.

Leonid Carp si Victor Mihalachi au luat argintul la canoe 500, incheind apoi pe 5 ln finala pe distanta de 1000 metri, Mihaela Lulea a urcat pe a treia treapta a podiumului in proba de KL3W 200 paracanoe, iar canoea de 4 compusa din Catatalin Chirila-Constantin Diba-Gabriel Gheoca-Stefan Strat a fost pe 5 la 1000 metri.

Carp si Mihalachi obtin al treilea trofeu de argint in acest an, dupa cele doua trofee de aceeasi valoare cucerite la Europenele de seniori si Mondialele under 23. Ei au fost cronometrati in 1:39,376, dupa experimentatii rusi Ivan Stil-Viktor Melantev, 1:38,868, dar inaintea italienilor naturalizati din Republica Moldova, fratii Sergiu si Nicolae Craciun, 1:39,979. La 1000 au ocupat locul 5, cu 3;34,392, in urma reprezentantilor Germaniei, Cubei, Rusiei si Braziliei.

Mihaela Lulea, o prezenta obisnuita pe podiumurile Europenelor si Mondialelor de paracanoe, a intrat in posesia bronzului la KL3W, dupa 52,033. A castigat australianca Amanda Reynolds, 50,344, argintul revenindu-i uzbecei Saknoza Mirzaeva, 51,778.

Cvartetul alcatuit din Catalin Chirila-Constanttin Diba-Gabriel Gheoca-Stefan Strat a fost pe 5 la 1000 metri, cu 3:19,738, in urma echipajelor Germaniei, Poloniei, Ucrainei si Ungariei. S-a calificat in finala A si kaiacul feminin compus din Irina Lauric si Florentina Caminescu, care a sosit pe locul 9 la 1000 metri, la capatul a 3:50,361, medalia de aur fiind adjudecata de unguroaicele Farkasdi Ramona- Medvedcki Eva, 3:37,149.