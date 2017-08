Alexandru Chipciu, transferat de la FCSB la Anderlecht, nu a uitat rivalitatea cu Dinamo. Acesta a sarit in apararea ros-albastrilor, dupa ce „cainii” au declarat ca trupa lui Nicolae Dica a avut noroc la tragerea la sorti pentru grupele Europa League.

Romanul din Belgia a marturisit ca FCSB si-a facut norocul cu mana ei de-a lungul timpului.

„Nu sunt norocosi, si-au construit norocul cu Standard Liege cand s-au calificat in Liga Campionilor, cu Galatasaray cand i-au batut, iar turcii erau capi de serie. La fel si-n Europa League cand le-am batut pe Ajax si pe Chelsea. Asa se construieste norocul. Asa sa spunem ca e vorba de noroc, pai, cu noroc din asta joci o data la sapte ani in Europa si te bate o echipa… Nu vorbesc acum de Athletic Bilbao, acolo n-a avut nicio sansa, dar Dinamo in 2012 a jucat cu Metalist Harkov si a fost eliminata”, a declarat Alexandru Chipciu, potrivit Dolce Sport.