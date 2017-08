Takayuki Seto a ramas liber de contract si va juca din nou in Liga 1!

Mijlocasul japonez revine in Liga 1, dupa experienta in Turcia, la Osmanlispor. Seto si-a reziliat contractul cu echipa din Ankara si a acceptat oferta Astrei Giurgiu, formatia la care a evoluat intre 2007 si 2015, dar si sub forma de imprumut, in sezonul trecut.

In varsta de 31 de ani, Seto a semnat un contract valabil pana in vara viitoare. Japonezul este unul dintre cei mai experimentati jucatori din Liga 1, cu aproape 250 de partide jucate in campionat, doar pentru Astra.

In plus, Seto a strans si 31 de meciuri in cupele europene pentru fosta campioana.