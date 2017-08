S-a stabilit ziua si ora duelului dintre Simona Halep si Maria Sarapova, la US Open 2017, Programul celorlate cinci romance

Simona Halep a aflat in ce zi si la ce ora va disputa a superduelul cu Maria Sarapova, in primul tur al turneului de la US Open.

Organizatorii turneului au publicat sambata seara programul primei zile a competitie de la Flushing Medows, iar partida dintre Simona Halep (2 WTA) si Maria Sarapova (147 WTA) a fost programata marti dimineata, de la ora 02:00 (ora Romaniei).

Meciul este primul din sesiunea de seara de la New York si se va disputa pe impresionanta arena Artur Ashe.

Va fi cea de-a saptea confruntare directa dintre cele doua: rusoiaca a castigat toate cele sase meciuri jucate pana acum, dispute in care Simona a reusit sa obtina doar trei seturi.

Cele doua s-au intalnit inclusiv intr-o finala de turneu de Mare Slem, in 2014, la Roland Garros, cand Sarapova s-a impus in trei seturi.

PROGRAMUL CELORLALTE ROMANCE

Irina Begu (55 WTA) se va duela luni, de la ora 20:00, cu jucatoarea ucraineana Katerina Kozlova (118 WTA).

Mihaela Buzarneszu (133 WTA), aflata in premiera pe tabloul principal al unui turneu de Mare Slem, o va infrunta pe Caroline Wozniacki (5 WTA) tot luni, de la ora 23:30.

Marti, Monica Niculescu (57 WTA) va evolua impotriva frantuzoacei, favorita 14, Kristina Mladenovic, Sorana Cirstea (54 WTA) o va avea ca adversara pe olandeza Lesley Kerkhove, ocupanta locului 170 WTA, iar Ana Bogdan (127 WTA) va juca impotriva americancei Taylor Townsend (119 WTA), intrata pe tabloul principal gratie unui wild card.