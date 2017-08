Record de participanti la Trofeul “Victor Hanescu” de la Curtea de Arges

La cea de a XI-a editie a Trofeului “Victor Hanescu”, care se disputa la Tenis Club din Curtea de Arges, se inregistreaza un record de participanti.



„Acest trofeu este foarte apropiat de sufletul nostru pentru faptul ca Victor Hanescu este cel mai valoros jucator roman din ultimii 15 ani si ca este concitadin cu noi. Trofeul Victor Hanescu, care de la an la an a crescut in valoare si calitate, este cel mai important proiect de tenis in care Dr. Oetker Romania s-a implicat. Sper ca dintre micutii care au evoluat in cele zece editii ale acestei competitii, sa ajunga cat mai multi sa reprezinte Romania in circuitele internationale”, a declarat Ioan Cozma, Directorul General al Dr. Oetker Romania.

Astfel, la aceasta editie a trofeului Victor Hanescu vor participa 120 de concurenti, categoria 10, 14 ani (B+F), de la 58 de cluburi din tara si o delegatie a Republicii Moldova, a declarat Gheorghe Bortan, directorul bazei Tenis Club din Curtea de Arges.

“Sunt extrem de bucuros ca am ajuns la cea de-a unsprezecea editie a acestei competitii. Pentru participanti, acest eveniment reprezinta o sansa de a face primul pas spre marea performanta. imi doresc ca micutii sa ajunga intr-o zi sa reprezinte Romania in elitele internationale. Alaturi de Tenis Club Curtea de Arges si cu sprijinul direct al companiei germane Dr. Oetker Romania reusim sa dam startul unei mari competitii a turneului pentru copii si juniori Victor Hanescu. Le doresc mult succes tuturor participantilor si sunt convins ca vom vedea in aceste zile la Curtea de Arges tenis de calitate”, a declarat Victor Hanescu la precedenta editie.

Partenerul oficial al trofeului Victor Hanescu este Dr. Oetker Romania. Sponsorii editiei 2017 sunt: Pastravaria Bratioara, Vodafone, Steinel, Euro Tehno Group, Karcher, Annabella, Raureni, Hotel Posada, Consiliul Local Curtea de Arges si Consiliul Judetean Arges. Parteneri media: Radio Arges Expres si Ziarul Arges Expres. Promotorul turneului este SCG-Smart Corporation Group.