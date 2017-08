Patronul echipei Luceafarul Oradea a decis sa retraga echipa din Liga 2! Nu e prima data cand face asta! Bihorenii nu s-au prezentat la meciul cu FC Arges

Rezultatele dezamagitoare din primele patru etape ale campionatului Ligii a II-a pentru Luceafarul Oradea pare sa aiba consecinte mai grave decat s-ar fi asteptat suporterii echipei bihorene.

Dupa infrangerea neasteptata din etapa a 4-a, finantatorul Ioan Blidaru a hotarat sa retraga formatia Luceafarul din Liga 2, la trei ani si jumatate de la noul proiect, informeaza presa locala!

Decizia a fost comunicata antrenorilor si jucatorilor de catre directorul executiv al clubului Luceafarul, Cristian Sabau, dupa infrangerea din meciul cu Dacia Unirea Braila, incheiata cu scorul de 3-4, gazdele conducand la pauza cu 2-0!

Acesta le-ar fi spus jucatorilor ca sunt liberi sa plece la alte echipe, sa predea echipamentul, dar ca isi vor primi ultimul salariu.

Prin urmare, echipa nu s-a prezentat la meciul din deplasare cu FC Arges si a pierdut cu 3-0 la „masa verde”.

In cazul in care Luceafarul nu se va razgandi in privinta retragerii din campionat, dupa desfasurarea a doua etape de la acest anunt, FRF va anula rezultatele obtinute de bihoreni in primele patru etape. Astfel, Sportul Snagov va pierde un punct, iar Ripensia, ASA Targu Mures si Dacia Unirea cate trei puncte, acestea din urma obtinand victorii in fata trupe lui talnar. in continuare, in fiecare etapa o echipa va sta, deoarece nu va avea adversar.

Omul de afaceri Ioan Blidaru se afla la a doua hotarare de a-si desfiinta clubul, precedenta decizie avand loc tot pe cand Luceafarul activa in Liga 2, la finalul sezonului 2012-2013. Este posibil ca, de aceasta data, supararea finantatorului sa se fi amplificat si din cauza faptului ca, in ciuda promisiunilor primite, Consiliul Judetean a tot tergiversat sa se implice in sustinerea echipei.

Dupa cinci etape din actualul sezon al esalonului secund, Luceafarul Oradea are acumulat doar un punct, la fel ca alte trei echipe, si se afla pe locul 16, retrogradabil, din 20.