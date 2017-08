Busuladzic, Albin si Bumba au lasat-o descoperita pe Dinamo în plin campionat, insa Mutu are variante si lucreaza pentru intarirea echipei in pauza competitionala care va urma pentru cele doua jocuri ale Romaniei, in preliminariile CM din Rusia.



„Vor veni jucatori la Dinamo. Au plecat jucatori care au decis sa plece, care au constatat ca nu e locul lor aici. Nu vrem genul asta de jucatori. Nimeni nu e titular. Neymar, Messi si Ronaldo sunt titulari, dar restul trebuie sa joace ca sa isi castige locul in echipa„, a declarat Adrian Mutu la Dolce Sport.