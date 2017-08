LIVE TEXT / FC FCSB – FC Botosani, de la ora 21:00. Ros-albastrii vor sa spele rusinea cu Sporting in fata revelatiei inceputului de sezon!

De la ora 21:00, pe Arena Nationala, vicecampioana enti-tre, FC FCSB, va primi replica revelatiei de pana acum a sezonului, FC Botosani. Intalnirea va fi transmisa de Digi, Dolce si Look, iar un comentariu LIVEtext pe putea fi urmarit pe www.SPTFM.ro.



Echipa moldava se afla peste cea bucuresteana in campionat. Trupa lui Costel Enache ocupa locul secund cu 16 puncte, in timp ce echipa lui Nicolae Dica are cu un punct mai putin.

Ambele formatii vin dupa doua victorii in campionat. FC Botosani a trecut de Concordia, in timp ce FCSB a învins-o pe colega de suferinta a ilfovenilor, Juventus Bucuresti. Ros-albastrii cauta insa o noua victorie pentru a uita cat mai repede infrangerea categorica din partida retur din play-off-ul Champions League, 1-5, cu Sporting Lisabona.

ECHIPELE DE START:

FCSB:

BOTOSANI: