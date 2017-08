Lewis Hamilton a castigat Marele Premiu de Formula 1 al Belgiei

Pilotul britanic Lewis Hamilton de la Mercedes a castigat duminica Marele Premiu de Formula 1 al Belgiei, a 12-a etapa a Campionatului Mondial de Formula 1. Hamilton a castigat a 58-a cursa din cariera, la al 200-lea sau start.

Podiumul a fost completat de germanul Sebastian Vettel de la Ferrari, care a terminat la doua secunde si 358 de sutimi in spatele liderului, si de australianul Daniel Ricciardo de la Red Bull, care a s-a clasat la 10 secunde si 791 de sutimi in urma britanicului.

CLASAMENTUL CURSEI:

In urma acestui rezultat, germanul Sebastian Vettel este in continuare liderul clasamentului pilotilor, cu 220 de puncte, urmat de Lewis Hamilton, care s-a apropiat la doar sapte puncte (213), la jumatatea sezonului, in timp ce pe locul trei se afla Valtteri Bottas, colegul lui Hamilton de la Mercedes, cu 179 de puncte obtinute.

Urmatoarea etapa din Campionatul Mondial de Formula 1, Marele Premiu al Italiei, va avea loc pe 3 septembrie, la Monza.