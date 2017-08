Ionut Popa, 64 de ani, antrenorul lui ACS Poli Timisoara, a oferit faza etapei in Liga 1. Imediat dupa ce Alex Munteanu a dus scorul la 4-0 impotriva CFR-ului, „Ranieri de Banat” s-a dat peste cap de bucurie, spre amuzamentul celor din jur.



Totusi, finalul de meci a fost cu mari emotii, clujenii marcand de trei ori in decurs de opt minute. Ba chiar au avut si doua sanse de a egala. S-a terminat 4-3 in final, iar ardelenii au suferit primul esec al sezonului.

Dupa meci, Ionut Popa a venit pus pe glume in fata ziaristilor: ”Nici in cele mai frumoase vise nu am crezut ca o sa avem 4-0 cu CFR Cluj. Am facut tumba aia si ma doare gatul acum. Trebuie sa ma duc la maseur acum. Cred ca de-aia am cazut, dupa ce am facut tumba aia. La 4-0 m-am gandit la acel Foresta – Dinamo 5-4 (n.r. dupa ce Dinamo condusese cu 4-0)Eu acum ma gandesc cum fac cu ei. Le-am promis atatea zile libere daca batem pe Gaz Metan (scor 2-0) si CFR Cluj (scor 4-3). Trebuie sa le dau vreo 3-4 zile libere acum. Dedic victoria casatoriei lui Artean.

Am pregatit jocul gandind asa: am zis sa jucam pe contraatac, dar sa profitam pe atac de orice moment. Sa nu-i lasam sa joace si sa fim atenţi la fazele fixe. Sa stea bine in teren, sa alerge mult. Pana la 4-0 am fost incantat. De acolo nici eu nu mai stiu ce s-a intamplat, parca eram in transa. Daca vom castiga urmatoarele 3 jocuri, atunci ne putem gandi la play-off”, a spus Popa la DigiSport.