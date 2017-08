Floyd Mayweather l-a invins prin KO tehnic pe Conor McGregor, in runda a 10-a! Americanul obtine a 50-a victorie din cariera din tot atatea posibile! FOTO

UPDATE / Reactiile celor doi dupa meci. Floyd Mayweather a declarat ca meciul cu irlandezul Conor McGregor a fost ultimul al carierei sale, el afirmand ca a ales “partenerul potrivit pentru ultimul dans”.

“Conor este un adversar foarte dificil, am oferit fanilor ce voiau sa vada. Este mult mai bun decat credeam, a folosit diverse unghiuri. Dar eu am fost mai bun. Am ales partenerul potrivit pentru ultimul dans, aceasta a fost ultima mea lupta”, a declarat americanul..

Conor McGregor a spus, imediat dupa meci, ca nu stie daca va mai boxa vreodata: “Am crezut ca sunt aproape … devin neglijent cand sunt obosit. Floyd a meritat sa castige. Nu stiu daca voi boxa din nou”.

UPDATE 7:51 / Mayweather l-a facut KO pe McGregor in repriza a zecea, iar arbitrul opreste meciul inainte ca irlandezul sa cada la podea! Victoria ii apartine americanului prin KO tehnic.

McGregor a fost avertizat de arbitrul intalnirii pentru lovituri nepermise. Dupa ce in primele sase runde, McGregor a reusit sa opuna rezistenta, in urmatoarele sase, el a fost dominat de pugilistul american, care a parut mult mai bine pregatit fizic.

McConnor a intrat in ring infasurat in drapelul Irlandei, in timp ce Mayweather a intrat avand o cagula pe fata.

Imnul american a fost intonat de Demi Lovato, iar cel irlandez de Imelda May.

—————————————————

Meciul dintre pugilistul Floyd Mayweather si luptatorul MMA Conor McGregor va avea loc, duminica, la T-Mobila Arena din Las Vegas. Partida va fi una de box profesionist la categoria semimijlocie. Gala va fi transmisa de Pro TV, de la ora 04.00, iar main eventul va incepe dupa ora 06:30.

Ambii au trecut cantarul oficial inaintea luptei. Mayweather a cantarit 67,8 kilograme, iar McGregor, 69,4 kilograme. Lupta va fi la categoria 69,85 kilograme (semimijlocie). La traditionala “poza” fata in fata, cei doi sportivi au avut atitudini diferite. McGregor a tipat tot timpul la adversarul sau, care a ramas calm.

Mayweather si McGregor se vor lupta pentru centura WBC, care contine un numar impresionant de pietre pretioase si o mare cantitate de aur. Centura este confectionata din piele de aligator si pe ea sunt aplicate 3.360 de diamante, 600 de safire, 300 de smaralde si un kilogram si jumatate de aur de 24 de carate.

McGregor, in varsta de 28 de ani, este dublu campion al Ultimate Fighting Championship (UFC). Luptatorul MMA McGregor a inregistrat in confruntarile de arte martiale mixte 21 de victorii si trei infrangeri. Cu pugilistul Mayweather, irlandezul va disputa primul meci de box profesionist din cariera.

Floyd Mayweather, in varsta de 40 de ani, nu a mai boxat din septembrie 2015. El are in palmares 49 de victorii in tot atatea meciuri disputate.

Bursa oficiala a celor doi difera substantial. Floyd Mayweather va castiga 100 de milioane de dolari, in timp ce irlandezul Connor McGregor numai 30 de milioane.

Oficial, 2.500 de euro a costat cel mai ieftin bilet, iar cel mai scump, 35.000 de euro.

Partida va fi transmisa in peste 220 de tari si este de asteptat ca recordul de 4,6 milioane de clienti pay per view de la meciul Pacquiao – Mayweather sa fie depasit. Meciul va fi difuzat si in peste 400 de ssli de cinema din SUA!