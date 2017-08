Fostul presedinte al FR Box, Rudel Obreja, a vorbit, in exclusivitate pentru Sport Tota FM, despre meciul de box dintre Floyd Mayweather si Conor McGregor, castigat de pugilistul american, dupa un TKO (tehnical knockout) in repriza a 10-a.

„Un meci perfect pentru reteta oferita acestui public. A fost o farsa, ce poti sa spui, o parodie!

Azi dimineata nu am vazut si o spune un om care a vazut ceva box la viata lui. Daca este sa mergem mai departe, haideti sa-l vedem si pe Messi cum boxeaza cu acest Mc Gregor, ca amandoi au barba 🙂 Daca Meyweather si-ar fi pus mintea meciul nu ar fi trebuit sa ajunga niciodata la 10 runde, sa fim seriosi. Cred ca mai mult de 3 nu s-ar fi disputat.

Daca ne gandim la sponsori, sigur ca lor le face bine un astfel de meci. Publicul acestor companii sunt exact cei care gusta acest sport, iar numarul lor creste an de an. Pe mine ma deranjeaza prostia umana, asta ma va surprinde toata viata.

Si arbitrul a jucat un rol important. A oprit meciul in loc sa-l lase pe Floyd sa-i care pumni, ca de asta s-a urcat McGregor in ring cu el. Sunt curios care au fost audientele la nivel mondial …

Am speranta ca boxul va ramane infruntarea caracterelor, a celor puternici, onesti, si ca asemenea farse nu vor mai avea loc in ringul de box.”, a declarat Rudel Obreja, in cadrul emisiunii „Liga de weekend”.