Dinamo a invins, sambata seara, in deplasare, cu scorul de 3-1, echipa FC Voluntari, intr-un meci din etapa a opta a Ligii I si se mentine pe loc de play-off. Astra si FC FCSB se afla in urma „cainilor”, cu acelasi punctaj, dar golaveraj inferior, insa echipa lui Dica are un mei putin disputat.



„Dinamo a facut un meci foarte bun, am dominat, am avut ocazii. A fost si un moment psihologic la 1-1, cand am reusit sa revenim repede in avantaj. Nascimento a demonstrat ca e jucatorul de care aveam nevoie.

Ma bucur ca a marcat. Salomao, Costache, Nemec au facut si ei un meci bun. Sunt multumit de toti baietii, am avut atitudine. Dudea a inceput mai timorat, cred ca a avut emotii. Nu inteleg de ce, doar jucam cu Voluntari. Si-a revenit apoi si a jucat foarte bine” – a spus Cosmin Contra la Dolce Sport.

„Important e ca am castigat si am iesit sanatos de pe teren. Merg optimist la lotul national. Cred ca putem sa castigam ambele meciuri. Atat timp cat vom avea sanse, vom da totul pe teren” – a spus Steliano Filip la Dolce Sport.

„Ma bucur ca am castigat si ca am marcat golul 4.000. Voluntari este o echipa buna, care poate invinge pe oricine. Obiectivul nostru este sa intram in play-off” – a spus Paul Anton la Dolce Sport.

„Ma bucur ca am castigat si ca am marcat. Trebuie sa fim mai concentrati in fata portii, ca sa stam mai linistiti. Sunt aici sa muncesc, sa dau tot pentru aceasta echipa. Dupa ce am primit gol, am fost mai buni decat ei pana la final” – a spus Felipe Nascimento la Dolce Sport.

„Sunt multumit de joc, desi dupa primul gol ne-am relaxat putin. Miste ne-a spus la pauza sa avem aceeasi rautate. Sunt trei puncte foarte mari, mai ales ca am auzit ca CFR a luat bataie. Vine si pauza dedicata echipei nationale. E foarte bine ca am castigat” – a spus Valentin Costache la Dolce Sport.