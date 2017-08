CFR Cluj, liderul clasamentului Ligii I, a suferit, sambata, in deplasare, prima infrangere a sezonului, 3-4, la Timisoara, cu ACS Poli, intr-un meci din etapa a opta a sezonului regular. Echipa clujeana a inscris trei goluri intr-un interval de sapte minute, dupa ce a fost condusa cu 4-0, insa nu a mai gasit resurse pentru a egala.



„Nu stiu daca am mai primit patru goluri in campionatul romanesc. Preferam sa pierdem 0-4 si sa pastram golurile pentru etapele urmatoare. A fost primul joc pe care l-am facut la 18:30, s-a vazut, nu am fost obisnuiti cu caldura. Totul s-a decis in minutul 1. Jucatorii n-au fost obisnuiti sa revina. Totul a fost impotriva noastra. Niciun jucator din primul 11 nu merita sa joace etapa viitoare„, a spus Dan Petrescu la Dolce Sport.

„Azi a fost un dus rece pentru noi. Am avut ghinion, cu doua goluri primite in primele zece minute. A fost foarte dificil dupa aceea. Ma bucur totusi ca am marcat de trei ori, asta inseamna ca ne-am dorit. Golul lui Munteanu a contat foarte mult. N-am jucat niciodata pe o asa caldura, dar nu avem nicio scuza. Trebuia sa vina si o infrangere, asta este, mergem inainte. Daca jucam din primul minut cum am facut-o in repriza a doua, castigam lejer„, a spus Cristi Manea la Dolce Sport.

„Nu stiu ce s-a intamplat azi cu noi. Am inceput jocul de la 0-2. Acele goluri au rupt firul partidei. Miste ne-a motivat foarte bine la pauza, credeam ca o sa revenim, dar am mai luat doua goluri. Nu se astepta nimeni ca Munteanu sa marcheze de acolo. Un gol fenomenal! A fost foarte cald, dar si ei au jucat pe aceeasi temperatura. Nu e posibil ca o echipa care isi doreste sa faca performanta sa ia patru goluri de la Timisoara„, a spus Dan Nistor la Dolce Sport.