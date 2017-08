Meciul dintre Mayweather si McGregor se va disputa in dimineata zilei de duminica, in Las Vegas, iar Zlatan Ibrahimovic si-a ales favoritul.

Suedezul, care a semnat recent un nou contract cu Manchester United, a facut o declaratie specifica lui, marturisind ca McGregor este Ibrahimovic al artelor martiale. Fotbalistul este increzator in fortele irlandezului si este sigur ca acesta va castiga „meciul secolului”.

”El este Ibrahimovic al artelor martiale, iar eu sunt McGregor al lumii fotbalului.

Avem un baiat care si-a construit cariera de-a lungul mai multor ani, iar acela este Mayweather. si apoi avem un alt baiat, cu mai putini ani de cariera, dar care si-a construit deja un nume mare. Tot ce a spus a facut, iar, in acest caz vedem un luptator de MMA intrand intr-un ring de box”, a continuat Ibra.

”Ca un mare fan al MMA-ului, voi urmari acest meci… Nu stiu ce se va intampla, chiar daca oamenii sustin ca Mayweather va castiga usor. Eu nu cred asta. Cred ca va fi o lupta dura. Conor are forta si te poate lovi din orice unghi. si are incredere la fel ca mine.

Il simt increzator. Va castiga! Asta pentru ca el are incredere foarte mare si, asa cum spun eu, in tot ceea ce faci, mentalul conteaza 50%. Daca ai mentalul puternic, poti sa realizezi ce iti propui. in acelasi timp, el are multe calitati, asa ca eu cred in Conor!”, a declarat Ibrahimovic, potrivit Digi Sport.