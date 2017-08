PSG, a patra victorie consecutiva in Ligue 1

Paris Saint-Germain a disputat vineri, pe teren propriu, meciul impotriva formatiei Saint Etienne, contand pentru etapa a patra din Ligue 1.

Gazdele au deschis scorul in minutul 20, cand Janko si-a faultat un adversar si arbitrul a acordat penalty pentru PSG, iar Cavani a transformat fara probleme lovitura de pedeapsa si a stabilit tot atunci si rezultatul primei reprize, 1-0 pentru formatia pariziana.

In partea secunda a jocului, Motta a punctat in minutul 51, majorand diferenta, iar pe finalul partidei, Cavani a introdus mingea in plasa pentru a doua oara si a inchis jocul la scorul de 3-0 pentru PSG.

Astfel, Paris Saint-Germain a castigat cele trei puncte si a inregistrat a patra victorie consecutiva a acestui inceput de sezon. Neymar, Alves si compania ocupa primul loc in Ligue 1 cu maximum de puncte, 12 la numar. Podiumul este completat de Monaco si Saint Etienne, acestea avand cate 9 puncte.

Echipele:

PSG: Areola – Meunier, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa (Yuri, 80) – Pastore (Lo Celso, 84), Motta, Rabiot – Di Maria (Draxler, 83), Cavani, Neymar.

Antrenor: Unai Emery.

St. Etienne: Ruffier – Janko, Theophile-Catherine, Perrin, Pierre-Gabriel, G. Silva (Lacroix, 72) – B. Dabo, Selnaes, Maiga (Pajot, 65) – Hamouma (Tannane, 78), J. Bamba.

Antrenor: Oscar Garcia.