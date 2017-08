Simona Halep a fost criticata in nenumarate randuri pentru ca a ratat de mai multe ori ocazia de a urca pe primul loc in ierarhia mondiala, iar Nadia Comaneci a sarit in apararea sportivei in varsta de 25 de ani.

Marea campioana de la Montreal a incurajat-o public pe Simona, marturisind ca jucatoarea de tenis va ajunge sa fie lider in clasamentul mondial si chiar si atunci vor exista critici la adresa ei.

„Va ajunge numarul 1 in propriii termeni, nu dupa previziunile cuiva. A ajuns numarul 2 pornind de la locul 150 si a castigat multe turnee. In cele din urma, va ajunge acolo. Va castiga un Grand Slam si va fi numarul 1, apoi vor fi intrebari daca va putea sa o faca din nou.

Datorita succesului ei, multi copii vor sa joace tenis in Romania. Este extraordinar pentru Romania si sunt convinsa ca va fi in curand numarul 1″, a marturisit Nadia Comaneci.

Fosta gimnasta a dezvaluit ca vorbeste cu Simona Halep, dar nu ii poate oferi sfaturi legate de pregatirea ei, ci doar referitoare la increderea pe care un sportiv trebuie sa o aiba in fiecare moment din cariera.

„Sa socializam si sa fim impreuna inseamna mult pentru amandoua. Nu ma pot baga in pregatirea ei tehnica, dar cred ca, tinand cont de experienta mea in gimnastica, ai nevoie de multa incredere in tine tot timpul si de tone de repetitii ca sa fii la cel mai inalt nivel.

La fel ca in tenis, capeti incredere daca repeti mult in gimnastica. increderea iti ofera consistenta, iar consistenta iti da increderea ca poti face asta in fiecare zi”, a declarat Nadia Comaneci, potrivit Digi Sport.