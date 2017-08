FC Voluntari o va gazdui sambata, la Ploiesti, pe Dinamo, in cadrul etapei a opta a Ligii I. Partida se va disputa de la ora 21:oo pe Stadionul „Ilie Oana” si va fi transmisa in format LIVE TEXT pe www.SPTFM.ro.

„Cainii” vin dupa o victorie la limita cu nou-promovata Sepsi Sfantu Gheorghe, scor 1-0 pe teren propriu, in timp ce ilfovenii au pierdut in etapa precedenta in fata liderului CFR Cluj, cu scorul de 2-0.