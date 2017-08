HC Dobrogea Sud Constanta a castigat in premiera Supercupa Romaniei la handbal masculin

HC Dobrogea Sud Constanta a castigat primul trofeu din istoria sa, Supercupa Romaniei la handbal masculin, sambata, dupa ce au invins campioana CS Dinamo Bucuresti cu scorul de 28-27 (13-10), in Sala Polivalenta ”Ioan Kunst-Ghermanescu” din Capitala.

Dinamo, care este detinatoarea titlului si a Cupei Romaniei (finala cu HC Dobrogea Sud) a condus doar de doua ori in acest meci, cu 2-1 si 3-2, dupa care constantenii au controlat meciul, conducand in prima repriza cu 8-5 (min. 19), 11-7 (24), la pauza avand 13-10, dupa ce au ratat si doua aruncari de la 7 metri.

in repriza a doua, oaspetii au condus si la cinci goluri, 20-15 (44), dar Dinamo a revenit in ultimele zece minute ale partidei si au redus din diferenta, apropiindu-se la doua goluri, 22-24 (53), dar abia in ultimul minut diferenta a fost de un gol. HC Dobrogea a rezistat asaltului si s-a impus cu 28-27.

Pentru Dinamo, antrenata de Eliodor Voica, au marcat Sajad Esteki — 9 goluri, Hugo Descat — 4, Vitali Komogorov 4, Seyedalireza Mousavi 3, Liviu Mironescu 2, Daniel Bera 1, Ciprian sandru 1, Vadim Gaiducenko 1, Razvan Gavriloaia 1, Novak Boskovic 1.

Pentru HC Dobrogea, antrenata din acest sezon fr francezul Christian Gaudin, au inscris Nikola Crnoglavac 7 goluri, Dalibor Cutura 6, Stevan Vujovic 5, Sabin Ignat 3, George Buricea 3, Zoran Nikolic 2, Dejan Malinovic 1, Nemanja Mladenovic 1.

Inaintea Supercupei, FRH l-a premiat pe Gabriel Bujor (HC Vaslui) pentru titlul de golgheter al Ligii Zimbrilor in sezonul trecut. Trofeul a fost inmanat de Sorin Toacsen, directorul tehnic al loturilor nationale masculine.

AGERPRES