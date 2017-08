Gigi Becali a declarat ca Gheorghe Hagi a luat cea mai buna decizie prin desfiintarea echipei secunde a Viitorului, dar si ca va intra in faliment daca nu va reduce cheluielile din cadrul clubului.

Antrenorul formatiei constantene a tinut sa ii raspunda finantatorului ros-albastrilor si i-a transmis sa nu se bage in treburile altora.

„Noi, deocamdata, stam bine. Anul asta bugetul e facut, avem si plusuri acum. si anul trecut am iesit pe plus. Am platit taxe la stat. S-a creat o diversiune mare, ca sa se strice lucrurile, probabil. Erau prea bune, prea frumoase, prea linistite. Inclusiv acel proces (procesul de la TAS privind titlul de campioana – n.r.).

Presedintele de la Steaua sau patronul sau cel care baga bani imi da si lectii de Academie acum. Eu zic sa-si vada de ale lui, ca are el multe si sa ma lase sa-mi vad eu de ale mele. Daca a ajuns Gigi sa-mi spuna ce decizii iau eu… Gigi sa-si vada de ale lui. Cu tot respectul! Eu nu m-am bagat, nu ma bag, nu ma intereseaza. M-a avut in casa si m-a pierdut.

Si daca vorbim de fotbal, cred ca nici in doua, trei vieti nu o sa se priceapa mai bine decat mine. Ca dovada ca el cumpara de la mine. Eu produc si el are jucatori de la mine. si l-am si batut, iar aia doare rau de tot. Sa si dau, sa si bat? Aoleu! Pe el si pe toti prietenii lui”, a declarat Gheorghe Hagi, potrivit Digi Sport.

„Regele” a motivat desfiintarea echipei secunde, marturisind ca aceasta nu era necesara clubului constantean.

„Echipa a doua nu era necesara pentru mine. Facem revizie totala. Mergem dupa calitate, nu cantitate, pe obiective clare, sa producem jucatori la Academie, sa revizium loturile, iar la echipa mare sa promovam jucatori competitivi. Academia are obligatia sa faca jucatori pentru echipa mare”, a mai spus Hagi.