Valeriu Rachita, antrenorul formatiei Sportul Snagov, a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, dupa punctul obtinut din partida disputat cu ASA Targu Mures in cadrul etapei a cincea a Ligii a II-a, scor 1-1.

„Este un punct castigat in deplasare, dar cei care au batut in deplasare sunt cu adevarat performeri. Am vazut un fotbal placut, cu multe ocazii.

Din pacate, am jucatori care au venit saptamana trecuta la echipa si datorita conditiilor financiare pe care le ofera alte echipe din Liga a II-a, au plecat.

Am fost egalati din cauza unei erori de portar, dar asta este.”, a declarat Valeriu Rachita, in cadrul emisiunii „Fotbal la matineu”.