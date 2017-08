Remus Steop, antrenorul formatiei Ripensia Timisoara, a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, dupa partida din cadrul etapei a cincea a Ligii a II-a, disputata impotriva echipei Dacia Unirea Braila si incheiata la egalitate, scor 2-2.

„Ne putem bucura, pentru ca am avut rezultate pozitive, echipa joaca mai bine de la etapa la etapa si capata incredere. Nu pot decat sa ii felicit pe jucatori si sa aiba in continuare prestatii la fel de bune. Ne vom juca sansa in fiecare etapa, atata timp cat lucrurile merg intr-o directe la care nici noi nu ne asteptam.

Am jucatori tineri, dornici de performanta si au toate sansele sa ajunga mai sus”, a declarat Remus Steop, in cadrul emisiunii „Fotbal la matineu”.