Florin Brisan, noul presedinte al formatiei Dunarea Calarasi, a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre situatia echipei din subordine, marturisind ca antrenorul Dan Alexa a sosit la Calarasi cu pretentia aducerii unor jucatori care sa completeze lotul.

Andrei Herghelegiu a fost una dintre pretentiile lui Dan Alexa, dar acesta s-a inteles intre timp cu o alta echipa.

„Am doua saptamni de cand sunt presedinte si nu pot sa spun ca am albit, dar sunt aproape. Dan Alexa are ambitii mari pe care si noi le avem. E o emulatie in Calarasi, speram sa nu fie un foc de paie.

In cateva zile speram sa vedem si cativa sponsori importanti alaturi de echipa.

E o serie foarte echilibrata anul acesta. Ne mai trebuie jucatori. I-am promis lui Alexa ca ii aduc si o sa ii aduc. Echipa nu arata inca bine, dar exista speranta si dorinta de victorie.

Bogdan Leu a ramas vicepresedinte si se ocupa de sectia de copii si juniori”, a declarat Florin Brisan, in cadrul emisiunii „Fotbal la matineu”.