Erik Lincar, antrenorul formatiei Academica Clinceni, a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre infrangerea suferita in etapa a cincea a Ligii a II-a, pe teren propriu, in fata formatiei ASU Poli Timisoara, cu scorul de 2-3.

Ilfovenii au condus cu scorul de 2-0 pana la finalul primei reprize, cand banatenii au reusit sa puncteze de doua ori la interval de doua minute.

„E o infrangere destul de dureroasa, mai ales ca am reusit sa deschidem scorul. In viata mea nu am vazut o repriza in care sa joci asa de bine si in minutul 46 sa fie 2-2.

Suntem o echipa naiva care face cadouri. Eu imi doresc constanta, dar fotbalul e ceva in care se poate intampla absolut orice.

In momentul de fata, Liga a II-a e foarte echilibrata. Sunt multe echipe care fac surprize. Asta este nivelul, apropiat intre echipe. La fiecare joc se poate intampla orice. Trebuie sa lasam deoparte scenariile.

Dupa aspectul jocului, supararea e imensa. Trebuie sa trecem peste acest moment si sa ne pregatim pentru jocul de la Miroslava. Nivelul jocului nostru trebuie sa ramana precum cel din prima repriza”, a declarat Erik Lincar, in cadrul emisiunii „Fotbal la matineu”.