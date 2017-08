Cristi Ungureanu, antrenorul formatiei Stiinta Miroslava, a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, dupa meciul din cadrul etapei a cincea a Ligii a II-a, disputat impotriva altei nou-promovate, Metaloglobus, si castigat cu scorul de 2-1.

„Nu stiu daca e o performanta ca am reusit sa batem, performantele se vad la sfarsit de campionat. Cred ca am reusit sa ii mobilizez din punct de vedere mental, am reusit sa fim o familie, o echipa. Suntem pe drumul cel bun.

Victoriile aduc victorii, iar moralul jucatorilor trebuie sa fie in crestere. Ne asteapta un meci dificil, iar lumea trebuie sa inteleaga ca noi jucam toate meciurile in deplasare. Din cate am inteles, la finalul lunii septembrie ar trebui sa jucam pe noul teren.

Eu le spun jucatorilor dupa fiecare meci ca trebuie sa il uitam, indiferent ca pierdem sau castigam. Copiii astia au nevoie de sprijin, de sprijinul publicului”, a declarat Cristi Ungureanu, in cadrul emisiunii „Fotbal la matineu”.