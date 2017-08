Devis Mangia, antrenorul formatiei CS U Craiova, a vorbit dupa victoria obtinuta pe teren propriu in fata formatiei Gaz Metan Medias, cu scorul de 2-0, dezvaluind ce le-a transmis jucatorilor la pauza.

„Avem nevoie de o perioada de repaus pentru a ne reface energia. Aceasta pauza ne prinde bine.

Am avut ocazii multe in repriza a doua. Puteam inchide meciul mai devreme. La pauza le-am spus sa aiba incredere in ei si sa joace mai rapid.

Noi nu jucam defensiv si pe contraatac. Am avut 60% posesia in majoritatea meciurilor. Nu stiu ce intelegeti voi prin stil italian.

Pe faza de constructie ramanem cu doar 3 in defensiva. Ce nu mi-a placut mie in prima parte a meciului a fost ca n-am fost mai rapizi”, a declarat Devis Mangia la Dolce Sport.