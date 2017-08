Gaz Metan Medias a fost invinsa in deplasare, de catre CS U Craiova, cu scorul de 2-0, in cadrul etapei a opta a Ligii I, iar tehnicianul mediesenilor s-a declarat dezamagit de prestatia jucatorilor sai.

Cristi Pustai a recunoscut ca prefera sa joace cu juniorii decat sa foloseasca jucatori care spune el, arata destul de rau.

„Buziuc trebuia sa stea in picioare, sa faca preluare, la acea faza. Nu e vorba de penalty. Am avut ceva probleme medicale. Am luat jucatori care n-au fost pregatiti. Dar am stabilit ca decat sa joc cu unii care sunt blazati, mai bine bag juniorii. Sa vedem cine poate sa plece si vor juca altii care nu vor ceda, care pot fi puternici. Sunt dezamagit de mai multi jucatori, unii arata destul de rau.

Vom remedia problemele, sunt convins ca vom evita retrogradarea”, a declarat Cristi Pustai la Dolce Sport.