Gigi Becali, finantatorul FCSB, a anuntat ca isi doreste ca echipa sa sa adune 18 puncte in grupa din care face parte in cadrul Europa League, dar Nicolae Dica este realist si a marturisit ca echipele impotriva carora vor juca elevii sai nu sunt echivalentul celor din esaloanele inferioare.

FCSB face parte din grupa G, alaturi de Viktoria Plzen, Lugano si Hapoel Beer-Sheva.

„Grupa noastra este foarte echilibrata, orice echipa poate sa ocupe primul loc, pentru ca sunt echipe de valori apropiate si consider ca toate meciurile vor fi echilibrate. Poate despre Lugano sa spunem ca e o echipa mai slab cotata, decat celelalte trei. Nu-mi doream sa intalnim Plzen, pentru ca am jucat cu ei si stiu ca sunt o echipa foarte buna, pentru ca am avut doua meciuri foarte grele cu ei. Chiar daca am reusit sa castigam la Plzen cu 4-1, eu spun ca sunt o echipa foarte buna si vom avea alte doua meciuri dificile cu ei.

Nu pot sa garantez ca vom castiga 18 puncte, pentru ca nu jucam cu echipe de liga a treia sau a patra ca sa spun ca vom castiga 18 puncte. Important este sa obtinem calificarea in primavara europeana. Pentru mine e important campionatul, dar asta nu inseamna ca doar ne vom prezenta la meciurile din Europa League. Vom incerca sa facem o figura frumoasa, vom incerca sa mergem in primavara europeana. Dar cel mai important e sa castigam campionatul”, a declarat Dica, potrivit Dolce Sport.