Alexandru Baluta a vorbit dupa victoria obtinuta pe teren propriu, in fata formatiei Gaz Metan Medias, marturisind ca elevii lui Cristi Pustai le-au pus probleme oltenilor.

„Am simtit ceva oboseala pe final, pentru ca nu am jucat in ultimele meciuri si nu eram bine pregatit. Nu conteaza cate goluri inscriem, important e sa castigam si sa progresam de la meci la meci. Doar asa ne mentinem sus in clasament. Cei de la Medias s-au aparat cu toata echipa si ne-a fost greu. in a doua repriza am colaborat mai bine in atac si am reusit sa inscriem”, a spus jucatorul Craiovei.

In ceea ce priveste echipa nationala, Baluta s-a declarat dezamagit de faptul ca Denis Alibec nu a fost convocat de catre selectionerul Christoph Daum, dar pe plan personal, jucatorul se concentreaza pentru a face impresie buna.

„Sunt concentrat maxim pentru nationala si foarte fericit. imi pare rau ca Alibec n-a fost convocat, pentru mine e un jucator valoros. Eu trebuie sa muncesc la antrenamente si sa-i demonstrez selectionerului ca merit sa joc”, a declarat Baluta la Dolce Sport.